Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin yedinci ayağında İngiltere'de yarışacak

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 7'nci ayağında İngiltere'de piste çıkacak.

Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek yedinci ayak mücadelesinde Cem Bölükbaşı, yarın antrenmanın ardından TSİ 19.30'da sıralama turunda yer alacak.

Organizasyonda 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da sprint yarışına çıkacak milli yarış pilotu, 3 Temmuz Pazar günü TSİ 12.05'te yedinci ayak ana yarışında mücadele verecek.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Bölükbaşı, şampiyonanın bir önceki ayağında yaşadığı sorunları hatırlatarak, "Bakü'deki şanssızlıkların ardından Formula 2'de yarışlara Silverstone'da devam edeceğimiz için heyecanlıyım. Monako ve Bakü sonrası Silverstone da yine yarışmak için merakla beklediğim bir diğer pist. Her seferinde araca biraz daha alışıp hızımızı artırıyoruz. Önümüzde 7 yarış hafta sonu daha var. İlk puanımızı alarak hedeflerimize adım adım yaklaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen sezonun 6. ayağında sprint yarışını son turda, ana yarışı ise 12. turda karıştığı kaza nedeniyle tamamlayamamıştı.