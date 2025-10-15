Haberler

Cem Bölükbaşı, ELMS Sezonunun Son Yarışı İçin Portekiz'de

Türkiye'yi uluslararası motor sporlarında temsil eden Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series sezonunun son yarışı için Portimao'da piste çıkacak. 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışta, Cem güçlü rakipleriyle mücadele edecek.

TÜRKİYE'yi uluslararası motor sporlarında temsil eden Cem Bölükbaşı, European Le Mans Series (ELMS) sezonunun son yarışına Portekiz'de çıkıyor. Heyecan dolu 4 saatlik Portimao yarışı, 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen ELMS serisinde, Cem Bölükbaşı bu hafta sonu güçlü rakipleriyle birlikte pistte olacak. 2025 sezonunda istikrarlı performansıyla dikkat çeken milli sporcu, sezonu güçlü bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor.

Yarış programı şu şekilde:

17 Ekim – Sıralama Turları: 19.30 (TSİ)

18 Ekim – Yarış: 17.30 (TSİ)

Portekiz'in ünlü Algarve International Circuit Portimao Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, Cem Bölükbaşı'nın dayanıklılık yarışlarındaki deneyimini bir adım öteye taşıyacak.

Cem Bölükbaşı, "European Le Mans Series sezonunun son yarışına Portekiz'de çıkmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Takım olarak tüm sezon boyunca önemli tecrübeler edindik. Portimao'da elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
