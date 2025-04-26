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Celtic taraftarından ilginç protesto! 5 gollü maçta sahaya mandalina attılar

Celtic taraftarından ilginç protesto! 5 gollü maçta sahaya mandalina attılar
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Celtic, İskoçya Şampiyonluk Turu etabında Dundee United ile oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı ve ligde şampiyonluğa ulaştı. Maça Celtic taraftarının protestosu damga vurdu. Celticliler, bilet fiyatlarına olan tepkilerini sahaya mandalina atarak gösterdi. Bu eylem, futbol dünyasında büyük ilgi çekti.

İskoçya Şampiyonluk Turu etabında Celtic deplasmanda Dundee United ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Celtic, 5-0'lık skorla kazandı.

Celtic'in gollerini 30. dakikada Ryan Strain kendi kalesine, 38 ve 45+3'te Nicolas Kühn, 47 ve 58. dakikalarda ise Adam Idah kaydetti.

MANDALİNALI PROTESTO

Karşılaşmaya gollerin yanı sıra Celtic taraftarının protestosu damga vurdu. Bilet fiyatlarını protesto eden Celtic taraftarı, maç öncesi sahaya mandalina attı. Sahaya atılan mandalinaları futbolcular ve görevliler topladı. Bu görüntüler futbol dünyasında büyük ilgi gördü.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Celtic, puanını 84 yaparak şampiyonluğunu ilan etti. Dundee United ise 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Celtic, zorlu maçta Rangers deplasmanına gidecek. Dundee United da deplasmanda Hibernian ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

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