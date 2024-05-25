Celtic, Rangers'ı yenerek İskoçya Federasyon Kupası'nı kazandı
İskoçya Federasyon Kupası finalinde Rangers'ı 1-0 yenen Celtic, şampiyon oldu. Adam Uche Idah'ın attığı golle galip gelen Celtic, 42. şampiyonluğunu elde etti.
İskoçya Federasyon Kupası finalinde Rangers'ı 1-0 yenen Celtic, şampiyon oldu.
Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan final maçında Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.
Derbiyi, 90. dakikada Adam Uche Idah'ın attığı golle 1-0 kazanan yeşil-beyazlı ekip kupayı müzesine götürdü.
Celtic, kupada 42. şampiyonluğunu elde etti.