İskoçya Ligi'nde şampiyon Celtic oldu

İskoçya Ligi 2025-2026 sezonunun son haftasında Celtic, sahasında Hearts'ı 3-1 yenerek tarihinde 56. kez şampiyon oldu.

İSKOÇYA Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu Celtic oldu. Son hafta karşılaşmasında sahasında Hearts'i ağırlayan Celtic, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Celtic Park'ta oynanan şampiyonluk grubu mücadelesinde konuk ekip Hearts, 43'üncü dakikada Lawrence Shankland'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip ise ilk yarının uzatma dakikalarında Arne Engels'in kaydettiği golle eşitliği sağladı ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Celtic, 87'nci dakikada Maeda'nın golüyle üstünlüğü yakaladı. Hearts'in beraberlik için yüklendiği uzatma bölümünde gelişen kontratakta Osmand, 90+8'inci dakikada fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu sonucun ardından Celtic, tarihinde 56'ncı kez İskoçya Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
