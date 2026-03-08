Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, Fenerbahçe karşısında son dakikalarda yedikleri gollerin ardından mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele verdik. Maça çok iyi hazırlamıştık ve buraya kazanmaya gelmiştik. Beraberlik bizi mutlu etmeyecekti. Tabii ki Fenerbahçe büyük bir kulüp ve bunun farkında ve bilincindeyiz. Eksiklerine çok iyi çalışmıştık. Zaman zaman sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz için mutsuz ve üzgünüz. Çünkü çok iyi mücadele verdik. Tüm ekibin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hafta içi Avrupa maçımız var. Ona odaklanacağız. Bugün yaptığımız yanlışlardan ders çıkaracağız. İnşallah perşembe günü ülkemizi gururlandırırız" ifadelerini kullandı.

"2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi"

Çok iyi mücadele ettiklerini ancak galip gelemediklerini belirten Yüksel, "Ben bu konulara genelde çok girmek istemiyorum, uzak kalmak istiyorum. Futbol saha içinde güzel. Resimleri ben de gördüm. Saha içinde o an görmemiştim ama üzgünüz. Herkes hata yapabilir ama keşke olmasaydı. Çok iyi mücadele vermiştik. En çok buna üzülüyorum. Çok istemiştik, hocamızın istediği planı çok iyi uyguladık. 2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi. Geçiş çok yakaladık, üzgünüz" diye konuştu.

"İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz"

Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklara sahip olduğu ancak onlara fırsat vermemeye çalıştıklarını aktaran Yüksel, "Çok önemli oyunculara karşı oynadık. Fenerbahçe büyük bir camia ve kulüp. Karşımızda kaliteli ayaklar vardı. Onlara fırsat vermemeye çalıştık. Daha çok adam adama oynadık. Çok başarılı yansıttık bunu sahaya. Son 5 dakikada maç döndü. İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Milli takıma uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim"

Son olarak her Türk futbolcunun olduğu gibi kendisinin de milli takımda oynamak gibi bir hayalinin olduğunu dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

"Her Türk futbolcusunun vatan ve milli takım sevgisi vardır. Uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim. Çalışmaya devam edeceğim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı