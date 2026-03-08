Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Samsunspor'un oyuncularından Celil Yüksek, takımının performansından gurur duyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Celil, "Verdiğimiz mücadeleden dolayı takımımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettik. Maça çok iyi hazırlamıştık ve buraya kazanmaya gelmiştik. Beraberlik bizi mutlu etmeyecekti. Tabii ki Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Eksiklerine çok iyi çalışmıştık. Zaman zaman sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz için mutsuz ve üzgünüz. Çünkü çok iyi mücadele verdik. Tüm ekibin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hafta içi Avrupa maçımız var. Ona odaklanacağız. Bugün yaptığımız yanlışlardan ders çıkaracağız. İnşallah Perşembe günü ülkemizi gururlandırırız." diye konuştu.

Futbolun saha içinde güzel olduğunu aktaran Celil, şöyle devam etti:

"Ben bu konulara genelde çok girmek istemiyorum, uzak kalmak istiyorum. Futbol saha içinde güzel. Resimleri ben de gördüm. Saha içinde o an görmemiştim ama üzgünüz. Herkes hata yapabilir ama keşke olmasaydı. Çok iyi mücadele vermiştik. En çok buna üzülüyorum. Çok istemiştik, hocamızın istediği planı çok iyi uyguladık. 2-1'den sonra farklı bir maç olabilirdi. Geçiş çok yakaladık. Üzgünüz."

Celil, milli takımla ilgili soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Her Türk futbolcusunun vatan ve milli takım sevgisi vardır. Uygun görürlerse tabii ki olmayı çok isterim. Çalışmaya devam edeceğim. Çok önemli oyunculara karşı oynadık. Fenerbahçe büyük bir camia ve kulüp. Karşımızda kaliteli ayaklar vardı. Onlara fırsat vermemeye çalıştık. Daha çok adam adama oynadık. Çok başarılı yansıttık bunu sahaya. Son 5 dakikada maç döndü. İnşallah hafta içi Avrupa maçını kazanarak devam edeceğiz."