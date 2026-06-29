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2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden Çekya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Miroslav Koubek, karşılıklı anlaşma ile görevinden ayrıldı.

Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu belirterek, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Meksika'ya yenilen Çekya, Güney Afrika ile berabere kalmış ve grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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