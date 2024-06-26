Çekya maçı öncesi Montella ve Arda Güler'in ilginç anı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçı öncesi Arda Güler ve Montella'nın konuştuğu sırada ilginç bir olay yaşandı. Montella ile konuşan Arda Güler'in kafasına top geldi. Topu yanlışlıkla Arda'nın kafasına gönderen İrfan Can Kahveci, Montella'nın kendisini şaka yollu uyarmasıyla gelip özür diledi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçı öncesi Arda Güler ve Montella'nın konuştuğu sırada ilginç bir olay yaşandı.
ARDA'NIN KAFASINA TOP ÇARPTI
Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile konuştuğu sırada Arda'nın kafasına top geldi. Topun kafasına gelmesiyle korkan Arda Güler kısa bir şaşkınlık yaşadı.
İRFAN CAN ÖZÜR DİLEDİ
Topu yanlışlıkla Arda'nın kafasına gönderen İrfan Can Kahveci, Montella'nın kendisini şaka yollu uyarmasıyla gelip özür diledi.