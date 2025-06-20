Çekya'da Para Masa Tenisi Turnuvasında Millilerden Altın ve Gümüş Madalya

Çekya'da Para Masa Tenisi Turnuvasında Millilerden Altın ve Gümüş Madalya
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Türkiye özel sporcular milli takımı, Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda Ebru Acer altın, Sümeyra Türk ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Çekya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın, Sümeyra Türk ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde gerçekleştirilecek ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvada milli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın final karşılaşmasında Ebru Acer ile Sümeyra Türk karşılaştı, Ebru Acer rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya ulaşırken, Sümeyra Türk ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Ebru ve Sümeyra'nın finalde karşı karşıya gelerek ülkemize altın ve gümüş madalya kazandırmaları hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Sporcularımızın özverisi, antrenörlerimizin emeği ve milli takımımızın kararlılığı bu başarıyı getirdi. Tüm ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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