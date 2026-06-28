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Cedi Osman: "Bu iki maçı da kazandığımız takdirde çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız"

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A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ve İsviçre'yi yenmeleri halinde büyük avantaj elde edeceklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmaları kazanmaları halinde grup yolunda çok önemli bir avantaj elde edeceklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte takım kaptanı Cedi Osman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli 2 maç oynayacaklarını ifade eden Osman, "Şu ana kadar 4'te 4 yaptık ve bir sonraki gruba tabii ki galibiyetleri taşımak adına bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bu iki maç bizim için çok önemli. Çünkü bu iki maçı da kazandığımız takdirde çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız. Öncelikle Bosna Hersek karşılaşması çok zor bir maç olacak. Çünkü kendi taraftarlarının önünde çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar eksikleri olsa da yine de tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Biz de tabii ki tekrardan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hep beraber bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan aynı gücümüzle bu iki maçı da kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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