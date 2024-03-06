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ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı Dörtlü Final'e Yükseldi

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ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 86-63 yendi. Seriyi 2-1 kazanan Mersin ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi. ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

ÇBK Mersin : Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın

Casademont Zaragoza : Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof

1. Periyot: 23-11

Devre: 44-33

3. Periyot: 65-41

Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin )

Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin )

ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 86-63 yendi.

Seriyi 2-1 kazanan Mersin ekibi, Dörtlü Final'e yükseldi.

ÇBK Mersin, 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Basketbol Zaragoza İspanya Mersin Spor Güncel Haberler

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