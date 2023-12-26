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ÇBK Mersin, İzmit Belediyespor'a mağlup oldu

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında İzmit Belediyespor'a 76-73 mağlup oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Emin Moğolkoç, Mehmet Burak Anlatıcı, Çağatay Taşkın

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 6, Virag Kiss 11, Melis Gülcan 5, Marina Mabrey 27, Laura Cornelius 2, Derin Yaya 10, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorht 12, Meltem Avcı.

İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 15, Gergana İvanova 11, Sierra Calhoun 6, Ayşe Çora 21, Özge Özışık 5, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 18, Ferda Yıldız

1'İNCİ PERİYOT: 29-24

DEVRE: 43-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17'inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı İzmit Belediyespor'a 76-73 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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