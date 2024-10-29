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ÇBK Mersin, Euroleague'de Tango Bourges'u 80-76 Mağlup Etti

ÇBK Mersin, Euroleague'de Tango Bourges'u 80-76 Mağlup Etti
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Kadınlar Euroleague B Grubu'nda dördüncü haftada ÇBK Mersin, sahasında Fransız ekibi Tango Bourges'u 80-76'lık skorla geçti. Maçta Mersinli oyuncuların performansı dikkat çekti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa Matuszzewska

ÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5

BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 8

1'İNCİ PERİYOT: 21-12

DEVRE: 39-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60

Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Mersin Kadın Spor

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