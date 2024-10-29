ÇBK Mersin, Euroleague'de Tango Bourges'u 80-76 Mağlup Etti
Kadınlar Euroleague B Grubu'nda dördüncü haftada ÇBK Mersin, sahasında Fransız ekibi Tango Bourges'u 80-76'lık skorla geçti. Maçta Mersinli oyuncuların performansı dikkat çekti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ariadna Chueca Moreno, Martina Fanfara, Ewa Matuszzewska
ÇBK MERSİN: Howard 29, Anderson 20, Fauthoux 9, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş, Johannes 10, İlayda Güner 2, Samuelson 5
BOURGES: Okonkwo 7, Roussilier, Green 4, Filip 4, Astier 16, Guapo 10, Diaby 18, Spanou 9, Duchet 8
1'İNCİ PERİYOT: 21-12
DEVRE: 39-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60
Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa'nın Tango Bourges takımını 80-76 yendi.