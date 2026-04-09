ÇBK Mersin kupasını aldı

KADINLAR Basketbol EuroCup final rövanş maçında ÇBK Mersin sahasında Yunanistan ekibi Athinaikos'a 77-75 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5 sayı farkla kazandığı için şampiyon oldu.

Mersin ekibi, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını aldı. FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa kupayı verirken, final turunun MVP'si ÇBK Mersin oyuncusu Burke oldu. Burke ödülünü FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'dan aldı.

