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ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorlu Geçen Maçta Yendi

ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorlu Geçen Maçta Yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin, Emlak Konut ile oynadığı 14. hafta maçında 83-82 galip gelerek önemli bir zafer elde etti. Maçta ÇBK Mersin'den Anderson ve Howard öne çıkan isimler oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo

ÇBK Mersin: Anderson 18, Howard 23, Rupert 16, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan

Emlak Konut: Thomas 15, Sehernaz Çidal, Macaulay 23, Parks 10, Ndour 18, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 18-20

Devre: 44-22

3. Periyot: 59-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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