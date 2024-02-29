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ÇBK Mersin, deplasmanda Zaragoza'ya mağlup oldu

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 57-56 mağlup oldu. Mersin temsilcisi üçüncü maçta evinde rakibiyle karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 57-56 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 15-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ÇBK Mersin, devreyi 30-27 önde tamamladı. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Zaragoza, son çeyreğe 45-39 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte ÇBK Mersin, Zaragoza'ya deplasmanda 57-56 mağlup oldu.

ÇBK Mersin, 1-1'e gelen çeyrek final serisinin üçüncü maçında Casademont Zaragoza ile sahasında karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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