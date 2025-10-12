ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale'yi Farklı Geçti
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 112-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Haldun Çoban, Fatih Güler, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 12, Ayşenaz Harma 16, Büşra Akbaş 15, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 11, Hayes 12, Burke 15, Razheva 12, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 8
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Peddy 12, Meryem Gül Tekin 3, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar, Simge Tokmak 8, Başak Altunbay 13, Wallace 15, Power 24
1'İNCİ PERİYOT: 24-29
DEVRE: 50-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-65
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftasında ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip ÇBK Mersin 112-78 kazandı.