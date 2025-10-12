Haberler

ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale'yi Farklı Geçti

ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale'yi Farklı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 112-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Haldun Çoban, Fatih Güler, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 12, Ayşenaz Harma 16, Büşra Akbaş 15, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 11, Hayes 12, Burke 15, Razheva 12, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 8

DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Peddy 12, Meryem Gül Tekin 3, Saliha Mandıracı, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar, Simge Tokmak 8, Başak Altunbay 13, Wallace 15, Power 24

1'İNCİ PERİYOT: 24-29

DEVRE: 50-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-65

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftasında ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip ÇBK Mersin 112-78 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Galatasaray'dan Anguissa harekatı

Galatasaray, Fener'in aylarca peşinde koştuğu yıldıza göz dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.