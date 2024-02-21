ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında, Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 79-62 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede, karşılaşmaya iyi başlayan Mersin temsilcisi ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili mücadele sergileyen Zaragoza 26-26'lık beraberliği yakalasa da ÇBK Mersin devreyi 51-42 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Mersin temsilcisi son çeyreğe 66-54 önde girdi. Çekişmeli geçen son periyodu da üstün götüren ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı 79-62 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Tijmen Last (Hollanda)

ÇBK Mersin: Mabrey 26, Epoupa 10, Araujo 5, Mavunga 14, Copper 20, Kiss, Cornelius, Derin Yaya, Sinem Ataş, Hollingsworth 4, Asena Yalçın, Melis Gülcan

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Gulbe 9, Fiebich 11, Atkinson 8, Diallo 10, Lacorzana 4, Holesinska, Pointer 9, Gimeno 5, Hermosa 2, Geldof 2

1. Periyot: 26-22 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 51-42 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 66-54 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN