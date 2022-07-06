ÇBK'da 4 oyuncuyla sözleşme yenilendi

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ne geçtiğimiz sezon katılan oyunculardan Tiffany Hayes, DeWanna Bonner, Temi Fagbenle ve Kuanitra Hollingsworth gelecek sezonda da turuncu-lacivert formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Avenida'dan transfer olan Tiffany Hayes, 18.9 sayı ortalamasıyla ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin tüm kulvarlardaki en skorer oyuncusu olmuştu. İtalyan ekibi Reyer Venezia'dan takıma katılan Temi Fagbenle 12.3 sayı, 6.8 ribaund ortalamasıyla başarılı bir sezon geçirmiş ve kulübün geçen sezon kazandığı Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda 'en değerli oyuncu' ödülünü de kazanmıştı. Kadın basketbolunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve kariyerinde iki kez WNBA şampiyonu olan DeWanna Bonner takıma sezon ortasında katıldı. 16.7 sayı, 7.8 ribaund ortalamasıyla oynayan dünya yıldızı, özellikle kulübün Bitci Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Türkiye A Milli Takımı'na devşirildiği için yerel kupalarda Türk oyuncu statüsünde oynayan Kuanitra Hollingsworth ise 7.9 sayı, 6.9 ribaund ortalamasıyla mücadele etmişti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yaptığı iç transferle kadrosunu büyük ölçüde koruyarak gelecek sezon da iddialı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor