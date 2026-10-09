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Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçıyla iç sahada yükseliş istiyor

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Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçıyla iç sahada yükseliş istiyor
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Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek takımının iç sahada istediği sonuçları alamadığını, bu maçı kazanarak yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Ligde geride kalan 6 haftada 2 gol atan Emrecan, taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un oyuncusu Emrecan Bulut, iç sahada başarı yakalayamadıklarını ve alacakları bir galibiyetle yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

Yeşil-mavi formasıyla ligde geride kalan 6 haftada 2 gol atan Emrecan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emrecan, ligin ilk 6 haftasında özellikle kendi evlerinde istedikleri sonuçlar alamadıklarını, Fenerbahçe maçında taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirterek "İç sahada bir başarı yakalayamadık ama bunu düzeltip inşallah daha güzel bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz." dedi.

Ortaya koydukları oyunun sonuçlara yeterince yansımadığını ifade eden 23 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:

"İstediğimiz gibi başlangıç yapamadık ama kötü bir futbolumuz olduğunu düşünmüyorum. Geçen seneye göre kendimizi çok geliştirdik. Rakibimize futbolumuzu kabul ettirdik, üzerlerinde baskı kurduk. Kaybettiğimiz maçlara bakarsak hiçbiri hak ettiğimiz bir mağlubiyet değil. Kazanmamız gereken maçlardı. Maçları değerlendirebilseydik belki şu an lider bile olabilirdik. Yapacak bir şey yok, futbol bu ve futbolda bunlar var."

Çok iyi karakterli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduklarına işaret eden Emrecan Bulut, takım ortamının da güzel olduğunu aktardı.

"Takımıma ne kadar katkı sağlarsam benim için o kadar güzel"

Emrecan, takıma katkı sağlamak için mücadele ettiğini dile getirerek "Takımıma ne kadar katkı sağlarsam, ne kadar yardımcı olabilirsem benim için o kadar güzel. Umarım bundan sonra da devamı gelecektir." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'daki üçüncü sezonu olduğunu anımsatan Emrecan Bulut, "Her geçen yıl üstüne katıp daha da iyi olmak, gelişmek için çok çalışıyorum. Umarım daha da iyi olacağım. Takımıma daha çok katkı vereceğim, temennim bu yönde." ifadelerini kullandı.

Emrecan, her maçta kazanmak amacıyla sahaya çıktıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Kazanmak için her şeyi yaptık, yapacak olan da bir takımız. Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanırsak bizim için de çok iyi olur. Taraftarımızı mutlu ederiz. İç sahada çok güzel bir maçla beraber galibiyetle yükselişe geçeriz."

Emrecan, taraftarın beklentilerini boşa çıkarmayacaklarını vurgulayarak "İç sahada kazanmayı başarırsak, Fenerbahçe maçıyla beraber onları da mutlu edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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