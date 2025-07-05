Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu ve antrenman çift kale maçla sona erdi. Milli takımlarda bulunan oyuncular ise çalışmaya katılmadı.
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan yeşil-mavili ekipte, milli takımlarda bulunan oyuncular çalışmada yer almadı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor