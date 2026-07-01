Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu öncesi Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına başladı.
Karadeniz ekibi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Dinamik ısınma ve güç çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşuları, top kapma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal