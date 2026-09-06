Rizespor, Alanyaspor'u Ağırlayacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 6 puan elde etti.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA