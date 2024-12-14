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Çaykur Rizespor ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Çaykur Rizespor ve Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile golsüz eşitlikle tamamlanan bir maça imza attı. Maçta her iki takım da birer gol buldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Prip'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

56. dakikada Olawoyin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ali Sowe'un kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

84. dakikada Prip'in pasında ceza sahası içinde Melih'in şutunda kaleci Gribc topu kornere çeldi.

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou (Varesanovic dk. 76), Rachid Ghezzal (Benhur Keser dk. 86), Olawoyin, Akintola, Ali Sowe (Jurecka dk. 76)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Hojer, Emrecan Bulut, Buliubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Prip dk. 46), Aleksic (Boateng dk. 86), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 69), Kramer (Umut Nayir dk. 46)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Adem Kabak, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Ali Sowe (dk. 44) (Çaykur Rizespor), Prip (dk. 53) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Olawoyin, Alikulov (Çaykur Rizespor), Jevtovic, Umut Nayir (Konyaspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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