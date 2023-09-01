Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek üç puanı aldı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Zor bir sahada kaliteli işler yaptık. İlk ve ikinci yarı takımımın oyunundan memnunum. 70'inci dakikadan sonra çok fazla gömüldük. Burada rakibin direkt topları seçmesinin etkisi vardı. Top bize geçince kıymetini daha iyi bilmeliydik. Daha iyi kontra ataklardan faydalanabilirdik. Uzun bir süre savunarak 3 puanı aldık. Kazanmak çok önemli? dedi.

UMARIM DOLU TRİBÜNLERE OYNARIZ

Çaykur Rizespor taraftarına teşekkür eden İlhan Palut, 'Taraftarımız geçmiş maçlara göre daha iyiydi. Takımlarını destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda tamamen dolu tribünlere oynarız' ifadelerini kullandı.

'GERÇEKTEN TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR'

Transfer çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Palut, Elimizdeki oyunculardan maksimum verim almak önemli. Gerçekten transfere ihtiyacımız var. İstediğimiz tarzda oyuncuları 1 Eylül'den sonraya bıraktık. Artık tüm gücümüzle transfere yöneleceğiz. Bugün mücadeleyi ortaya koyan oyuncular gelişmeye devam ederse sırtındaki formayı almayacağız diye konuştu.

ATILAY CANEL MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade eden Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, İlk 10 dakika çok kornerimiz vardı. 15'inci dakikadan sonra rakibimiz de oyuna ortak oldu. Diğer oynadığımız maçlara göre seyir zevki yüksek bir maçtı. İlk yarının uzatma anlarında gol ararken gol yememiz bizi üzdü. İkinci yarı istekli oynadık ama golü bulamadık. Maçın hakkı en azından beraberlikti dedi.