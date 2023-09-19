Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinin yaş ortalaması 23.8 oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda kadrosuna 16 oyuncu ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, Las Palmas'tan Oscar Pinchi, FK Sarajevo'dan Dal Varesanovic, FC Lahti'den Altin Zeqiri, Nasaf Qarshi'den Khusniddin Alikulov, AF Darou Salam'dan Mame Mor Faye ve Oumar Diouf ve Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı ve Manisa FK'dan Muhammet Taha Şahin'i Zalaegerszeg'den Atilla Mosci'yi, Sparta Prag'dan Martin Minchev ve Casper Höjer'i, CSKA Moskova'dan Adolfa Gaich'i, Nottm Forest'dan Jonjo Shelvey'i, FC Haka'dan da Janne-Pekka Laine'yi ve son olarak da Botafogo takımından Gustavo Sauer'i renklerine bağladı. Yeşil-mavililerin, şu ana kadar yaptığı transferlerde yaş ortalaması 23.8 oldu. Çaykur Rizespor'un yaptığı en genç transferi 18 yaşındaki Mame Mor Faye, en yaşlısı da 31 yaşındaki Jonjo Shelvey oldu. - RİZE