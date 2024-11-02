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Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Sivasspor Mağlubiyeti Sonrası Açıklamalar

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Sivasspor Mağlubiyeti Sonrası Açıklamalar
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sivasspor'a karşı aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından, daha fazla pozisyon yakalamaları gerektiğini vurguladı ve takımın iyi gitmediğini ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla pozisyon yakalamamız gerekiyordu. Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç aldık. İyi gitmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bundan önce 2 maçlık nefes almışlığımız vardı, bunu sürdürmek istiyorduk. Bu deplasmanın zor olacağını biliyorduk, bunu da maçtan önce söylemiştim. Sivasspor enteresan bir takım diye de söylemiştim. Son derece kontrolümüzde başlayan bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı, belki skoru artırabilirdik. 2. yarı 2 gol yedik. En azından beraberliğe getirecek skoru bulamadık. Daha fazla pozisyon yakalamamız gerekiyordu. Bir istikrar yakalamak istiyorduk ama kötü bir sonuç aldık. İyi gitmiyoruz. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanmaya başlayacağız. Sivasspor'da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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