Çaykur Rizespor'un 2025-2026 Sezonu Kamp Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu. 30 Haziran'da başlayacak hazırlıklar 9 Temmuz'a kadar Rize'de, ikinci etap ise 12-25 Temmuz'da Erzurum'da yapılacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 30 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ekibin, 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ikinci etap çalışmalarının ise 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor