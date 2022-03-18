Çaykur Rizespor tüm planı bozdu! Trabzonspor rekoru kıramadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor tüm planı bozdu! Trabzonspor rekoru kıramadı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavililer kırılması güç rekoruna yeniden ortak olmayı kıl payı kaçırdı.

TRABZONSPOR, 70 PUANDA KALDI

Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı. 70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title