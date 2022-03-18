Çaykur Rizespor tüm planı bozdu! Trabzonspor rekoru kıramadı

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavililer kırılması güç rekoruna yeniden ortak olmayı kıl payı kaçırdı.

TRABZONSPOR, 70 PUANDA KALDI

Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı. Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı. 70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.

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