Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, 14 Mart Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki ilk antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.
5'e 2 ve geniş alan oyunu ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale turnuva ve koşuyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal