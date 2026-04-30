Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligde çıktığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, hanesine yazdırdığı 37 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Mihaila'nın yarınki maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal