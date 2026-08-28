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Rizespor, Gaziantep deplasmanında

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.30'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan yeşil-mavili ekip, ikinci haftada ise sahasında Samsunspor'a 2-0 yenildi.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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