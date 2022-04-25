Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti - Haberler

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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Fahri Tatan, görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Fahri Tatan, görevinden istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sportif direktör olarak görev yapan, Fahri Tatan istifa etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir. Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fahri Tatan, Rizespor, İstifa, Spor, Haberler

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