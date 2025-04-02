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Çaykur Rizespor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi, ancak sakat oyuncular dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan yeşil-mavililer, taktik maçla idmanı tamamladı.

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal ve Yannis Papanikolau sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkmazken, Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan elmacık kemiğinde kırık olan Alikulov da idmana maske ile katıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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