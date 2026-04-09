Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye, Coulibaly

Goller: Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor )

Sarı kart: Dk. 30 Tomasson ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

4. dakikada Ndiaye'nin ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda top, savunmadan sekerek ceza yayının sağındaki Augusto'ya geldi. Augusto'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sowe ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Hojer'in kullandığı kornerde ceza sahasının sol çaprazında Laçi, topa gelişine vurdu. Kale alanı önüne doğru hareketlenen meşin yuvarlağı yakın mesafeden Mosci filelere yolladı: 2-0

45+3. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Hojer'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda topla buluşan Laçi, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 3-0

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Bu arada Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçın 40. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, "Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.