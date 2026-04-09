Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Rizespor'un gollerini Augusto, Mocsi ve Laçi kaydetti. Ayrıca, Samsunspor teknik direktörü Thorsten Fink kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Samsunspor : Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye, Coulibaly

Goller: Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Çaykur Rizespor )

Sarı kart: Dk. 30 Tomasson ( Samsunspor )

4. dakikada Ndiaye'nin ceza sahasının sağ çaprazından pasında topla buluşan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Laçi'nin kullandığı köşe vuruşunda top, savunmadan sekerek ceza yayının sağındaki Augusto'ya geldi. Augusto'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sowe ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Hojer'in kullandığı kornerde ceza sahasının sol çaprazında Laçi, topa gelişine vurdu. Kale alanı önüne doğru hareketlenen meşin yuvarlağı yakın mesafeden Mosci filelere yolladı: 2-0

45+3. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Hojer'in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda topla buluşan Laçi, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 3-0

Bu arada Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçın 40. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, "Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı