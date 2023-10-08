Çaykur Rizespor, Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Benhur Keser'in golü galibiyeti getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen serbest vuruşta Shelvey'nin vuruşu sonrası, ceza sahası içinde topla buluşan Emirhan Topçu'nun şutunu kaleci kurtardı daha sonrasında Samsunspor defansı topu uzaklaştırdı.
56. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin vuruşunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olawoyin'in pasını alan Dal Varesanovic'in sağ çaprazdan yaptığı ortasını kafayla karşılayan Benhur Keser, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
90+5. dakikada rakip sahada topla ilerleyen Olawoyin, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Emirhan, Attilla, Benhur (Alikulov dk. 85), Jonjo, Eray, Minchev (Gaich dk. 70), Mithat, Gustavo (Olawoyin dk. 71), Varesanovic (Seyfettin Anıl dk. 90+2)
Yedekler: Zafer, Hojer, Alberk, Janne-Pekka, Mame Mor, Altin
Teknik Direktör: İlhan Palut
Yılport Samsunspor: Okan, Soner Gönül, Drongelen (Alim dk. 58), Yunus (Muhammed dk. 85), Mickael (Osman dk. 70), Fofana, Zeki (Flavien dk. 85), Soner Aydoğdu, Emre, Holse (Olivier dk. 85), Dimata
Yedekler: Jakub, Lubo, Kingsley, Marius, Gaetan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Benhur Keser (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Mithat Pala (dk. 12) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Zafer Görgen, Benhur Keser, Dal Varesanovic (Çaykur Rizespor) Mickael Sylvain, Dimata, Emre Kılınç (Samsunspor) - RİZE