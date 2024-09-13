Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal'ı Kadroya Kattı
Trendyol Süper Lig'in takımlarından Çaykur Rizespor, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ghezzal, sağlık kontrolünden geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisiyle 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ghezzal'a 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.