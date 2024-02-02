Çaykur Rizespor, Mustafa Şengül ve Ozan İsmail Koç'u Zonguldak Kömürspor'a kiraladı
Çaykur Rizespor, transfer döneminde Mustafa Şengül ve Ozan İsmail Koç'u Zonguldak Kömürspor'a kiraladı.
Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki Mustafa Şengül ve 23 yaşındaki Ozan İsmail Koç'u Zonguldak Kömürspor'a kiraladı.
Sezon başında Somaspor'da forma giyen Mustafa Şengül'ü ve Bursaspor'dan Ozan İsmail Koç'u transfer eden Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde Şengül ve Koç'u sezon sonuna kadar TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a kiraladı. - RİZE