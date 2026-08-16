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Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de Penaltıyla Geçti

Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de Penaltıyla Geçti
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u Qazim Laçi'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı. Konyaspor ise ikinci haftada Fenerbahçe'ye konuk olacak.

(KONYA) - Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u Qazim Laçi'nin 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Konya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından Çaykur Rizespor penaltı kazandı. 90+7. dakikada topun başına geçen Qazim Laçi, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor sezona 3 puanla başladı.

Rizespor, ligin ikinci haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Kaynak: ANKA
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