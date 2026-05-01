Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

(RİZE) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi, bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Qazim Laçi, 58. dakikada Adedire Mebude ve 65. dakikada Antonio Augusto kaydetti. Tümosan Konyaspor'un golleri ise 16. dakikada Jo Jin-Ho ve 89. dakikada Yhoan Andzouana'dan geldi.

Bu sonucun ardından sahasında 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Çaykur Rizespor puanını 40'a yükseltti. Tümosan Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

