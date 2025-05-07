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Çaykur Rizespor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Çaykur Rizespor, 10 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sakat oyuncu Papanikolaou yer almadı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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