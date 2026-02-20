Recep Uçar: 'Taraftarları mutlu ettik, ondan dolayı mutluyuz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kocaelispor galibiyetinin ardından, "Taraftarlarımızı mutlu ettik, ondan dolayı mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu. Ligin 22. haftasında oynadıkları ve 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Ankaragücü maçının kendileri için bir milat olduğunu dile getiren Uçar, "Genel olarak iyi oyunlar ortaya koyuyorduk ama bunu sonuca yansıtmakta maalesef zorlanıyorduk son haftalarda. Uzun zamandır da kazanamıyorduk, bunun bilinciyle hazırlandığımız bir maçtı. Belki geçen haftaki 2-0'dan dönüş, 2-2'ye geliş bizim adımıza bir sinyal, mesaj olmuştu. Belki bazı yeni başlangıçların, bazı şeylerin miladı olabilecek, tetikleyebilecek bir kıvılcım olabilir bir sonuç olarak değerlendirmiştim. Bugün de evimizde uzun süredir kazanamıyorduk, mutlak kazanmak parolasıyla çıktığımız bir maç. Diğer maçlardan farklı olarak belki iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz bence hem de iyi de bitirdiğimiz bir maç oldu. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden, yürekten kutluyorum. Uzun zamandır taraftarlarımızı mutlu edemiyorduk, bugün itibarıyla onları da mutlu ettik, ondan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

"İyi oyuncuları ve oyun gücü olan bir takımdı"

Kocaelispor'un ligin iyi takımlarından birisi olduğunu söyleyen Recep Uçar," Şu anda 30 puanla ligin en az gol yiyen takımlarından biriydi. İyi oyuncuları ve oyun gücü olan bir takımdı. Ama maçı kısaca özetlersek evimizde baskılı bir oyun oynamak istiyorduk ve nitekim öyle başladık. 13. dakikada Mihalia'nın bulduğu golle öne geçtik. Sonrasında geri çekilmedik. Gerek oyun kurulumunda onların nasıl basabileceğini öngörüyorduk, birkaç planımız da vardı. Genel olarak üçüncü bölgeye kolay gittiğimiz bir oyundu ama maalesef gene bizim belki en büyük sorunumuz sezon başından beri, benden önce de benim olduğum süreçte de sonlandıramamak. Sonlandırabilsek biraz daha farklı girebilirdik ilk yarıya. İkinci yarıda gerek ilk yarıdan bazı görüntüleri paylaşarak gerek bazı şeyleri değerlendirip geriye çekilmeden oynamak istiyorduk. Nitekim aynı mantaliteyle başladık. Golden önce Mihalia ile 2-0 öne geçebilirdik, yüzde yüz kaçırdı. Onun kornerinin devamında da 2-0 öne geçtik. Ondan sonraki bölümde de her ne kadar yüzde yüz net pozisyon vermesek de biraz rakip topa sahip olsa da biz yaslanmadan iyi mücadele ederek, iyi geçişler bularak gene finali çok iyi yapamadan 2-0'ı korumasını bildik. Bundan dolayı hak edilmiş bir 3 puan bence her yönüyle. Daha iyi mücadele eden, daha iyi oynayan, daha iyi savunma yapan takım bugün 3 puan aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün kazandık ama çok fazla da bir şey kazanmadık"

Önlerinde Kasımpaşa gibi zor bir rakiple maç olduğunu hatırlatan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Final paslarını söylediğim gibi daha iyi yapabilseydik farklı olabilirdi ki Kocaelispor bir de ayrıntı olarak bugüne kadar çıktığı müsabakalardan farklı olarak daha ofansif bir 11'le bugün sahada yer almıştı. O da bizi savunma anlamında biraz yorsa da belki de daha efektif geçişler yapmamıza da olanak sağladığını söyleyebilirim. Duran toplarda çok etkili bir takım, çok zorlandık ama genel itibarıyla bugün uzun bir aradan sonra gol yemeden bitirebilmek güzeldi. Bundan dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz bazen kaybedince klasik oluyor ama veyahut da berabere kalınca, bugün itibarıyla bu defteri kapattık önümüze bakacağız gibi cümleler kuruluyor. Bugün kazandık ama çok fazla da bir şey kazanmadık. Önümüzde haftaya cumartesi itibarıyla geçen hafta galibiyet alan Kasımpaşa, iyi oyunculardan iyi transferler yapan bir Kasımpaşa deplasmanımız var. Umarım söylediğim gibi Gençlerbirliği ve bu maçın milat kabul edip geri kalan bölümde hem iyi oyunlar hem iyi sonuçlar alarak camiamızın yüzünü güldürmeye devam ederiz." - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı