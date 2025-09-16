Haberler

Çaykur Rizespor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli egzersizler ve pas çalışmaları ile devam etti. Tedavileri süren oyuncular bireysel çalışmalar yaparken, yeni transfer Jesurun Rak-Sakyi de antrenmanda yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut, yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda ısınma ve core egzersizleriyle başlayan antrenman sahada koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Karadeniz ekibi, şut çalışması ve dar alanda çift kale maçtan sonra idmanı, dayanıklılık koşusuyla tamamladı.

Tedavileri devam eden Attila Mocsi ve Valentin Mihaila, takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi de antrenmanda yer aldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
