Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'u sahasında ağırlayacak. Maç, yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat, 20.00'de başlayacak.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 21 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve kart cezalısı Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal