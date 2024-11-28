Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Emre Kargın yönetecek.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalara göre; Pazar günü Rize'de oynanacak Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını Emre Kargın yönetecek. Bu maçta Emre Kargın'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Ogün Kamacı yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Yunus Dursun yapacak.

Emre Kargın; bu sezon 4 Süper Lig maçı yönetirken, Kayserispor'un deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı Konyaspor maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ