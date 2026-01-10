Haberler

Çaykur Rizespor, Rak-Sakyi ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Kulüp, Sakyi'ye hizmetleri için teşekkür etti.

Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesurun Rak-Sakyi'nin geçici sözleşmesi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace Kulübünün geri çağırma talebi ve kulübümüzün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Sakyi'ye sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

500

