Çaykur Rizespor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in son haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Rize ekibi, 46 puanla 11. sırada yer alırken, Hatayspor küme düşerek 18. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Çaykur Rizespor, 14 galibiyet, 4 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 46 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor.
Ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Atakaş Hatayspor ise 26 puanla 18. sırada yer alarak küme düştü.
Rize ekibinde tedavisine devam edilen Giannis Papanikolaou, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde rakibini deplasmanda 2-1 yendi.