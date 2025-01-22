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Çaykur Rizespor, Halil İbrahim Pehlivan ile Yollarını Ayırdı

Çaykur Rizespor, Halil İbrahim Pehlivan ile Yollarını Ayırdı
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Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki futbolcu Halil İbrahim Pehlivan ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Pehlivan'a teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki futbolcu Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Çaykur Rizespor, tecrübeli savunmacı Halil İbrahim Pehlivan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilmiştir. Halil İbrahim Pehlivan'a, 2 yıl boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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