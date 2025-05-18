Çaykur Rizespor Göztepe'yi 6-3 Yenerek Ligde Kalmayı Garantiledi

Çaykur Rizespor Göztepe'yi 6-3 Yenerek Ligde Kalmayı Garantiledi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Göztepe'yi 6-3 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Maçta toplam 9 golün atıldığı karşılaşmada, Rizespor'dan Hojer, Olawoyin, Sowe ve Zeqiri öne çıkan isimler oldu.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Çaykur Rizespor : Grbic, Hojer, Mocsi, Samet Akaydın, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Dk. 80 Berkay Özcan), Olawoyin, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Zeqiri), Varesanovic (Dk. 55 Alikulov), Akintola (Dk. 90 Ghezzal), Sowe (Dk. 90 Jurecka)

Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız (Dk. 88 Matsuki), Dennis (Dk. 75 Miroshi), Ogün Bayrak (Dk. 89 Taha Altıkardeş), Tijanic (Dk. 61 Victor Hugo), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Emerson), Romulo

Goller: Dk. 11 Hojer, Dk. 32 Olawoyin, Dk. 50 Sowe, Dk. 62 ve 87 Zeqiri, Dk. 85 Akintola (Çaykur Rizespor ), Dk. 26 ve 45+2 (Penaltıdan) Romulo, Dk. 77 Koray Günter (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 69 Ogün Bayrak (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, 9 golün atıldığı karşılaşmada konuk ettiği Göztepe'yi 6-3 yenen Çaykur Rizespor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

50. dakikada Çaykur Rizespor tekrar öne geçti. Orta sahada Romulo'nun pasında topu kapan Zeqiri, defansın arkasına sarkan Sowe'u topla buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Sowe, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Arda Özçimen'in bacaklarının arasından ağlara yolladı: 3-2.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Kaleci Grbic'in rakip yarı alana yolladığı top, Heliton'un müdahalesi sonrasında ceza sahası dışındaki Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yerden vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti: 4-2.

65. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Victor Hugo ile kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Koray Günter'in arka direğe açtığı falsolu ortada kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti: 4-3.

85. dakikada Çaykur Rizespor farkı yeniden ikiye çıkardı. Sol kanattan Zeqiri'nin ters kanada yolladığı topu kontrol eden Akintola, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-3.

87. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 6-3'e getirdi. Olawoyin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Zeqiri, ceza sahası sol çaprazında Bokele'den sıyrıldıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi.

Çaykur Rizespor, sahadan 6-3 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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